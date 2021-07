Terni, ritiro efficiente: il ‘grazie’ agli addetti Asm è sul cartello

Un cartello che parla anche di gratitudine e che ripaga del duro lavoo quotidiano da parte del personale di Asm Terni Spa. È quello apposto da un cittadino ternano residente in vico San Filippo, su alcuni pensili destinati al ritiro domiciliare e quindi allo smaltimento da parte di Asm, avvenuto puntualmente. ‘Un sentito ringraziamento all’azienda – si legge – ma soprattutto agli operatori per l’ottimo servizio svolto’. Un’efficienza non sempre riconosciuta ma che il cittadino ha voluto rendere pubblica, con garbo e discrezione.

Condividi questo articolo su