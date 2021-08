Terni, ritorno alla vita dopo la grande paura: «Sanità eccellente»

Un ritorno alla vita, e prossimamente anche al lavoro, dopo la grande paura per l’infortunio sul lavoro che lo aveva colpito lo scorso 12 maggio presso un’azienda di vocabolo Sabbione, quando era finito tra il montante di sollevamento e la cabina di un carrello elevatore. Roberto Boschetto, 38enne di Terni, era stato ricoverato in rianimazione e per salvarlo si era reso necessario un intervento chirurgico all’intestino, a seguito del trauma da schiacciamento riportato. Da quel dì, l’operaio si è gradualmente – e anche piuttosto rapidamente – ripreso e ora in questi giorni sta effettuando le visite che potrebbero presto consentirgli di riprendere il proprio posto. «Quel giorno – racconta – ho riportato lo schiacciamento di una parte dell’intestino ma nessun’altra lesione nè frattura significativa. Si può dire sia andata bene e, vuoi l’età e vuoi lo stato di salute buono, alla fine in ospedale ci sono rimasto ‘solo’ 11 giorni. A posteriori, non posso che ritenermi fortunato». La sua è anche una testimonianza di ‘buona sanità’: «Spesso sento dire o leggo che le cose in ambito ospedaliero o sanitario non vanno bene. Ma quando tutto funziona alla perfezione, credo sia giusto riportarlo e dare visbilità. Per questo – prosegue – vorrei ringraziare l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni ed in particolare il dottor Federico Farinacci che non solo mi ha operato, ma che mi è stato vicino seguendo giorno per giorno i miei progressi. Insieme a lui, è doveroso esprimere gratitudine a tutto il personale della rianimazione, infermieri in testa, per la professionalità, l’impegno e l’attenzione che hanno saputo dimostrare. Davvero bravi».

