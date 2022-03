Terni, rogo Ferrocart e latte Monte Argento: valori rientrati nella norma

Un bel sospiro di sollievo per Mauro Piergentili, uno degli ultimi pastori – umbriaOn gli ha dedicato un articolo nell’estate 2019 – nel territorio comunale di Terni. Sì, perché le prime analisi dell’Arpa Umbria sulle matrici alimentari in seguito al rogo Ferrocart del 20 febbraio avevano coinvolto proprio la sua area di attività, in strada di Monte Argento: «In un campione di latte di capra il valore di 2,6 pg/g di grasso (cioè 2,4 picogrammi per ogni grammo di grasso) supera il limite di azione previsto per la matrice pari a 2,00 pg/g di grasso». Ora la bella notizia.

Valori rientrati nella norma. L’auspicio

Mauro, ‘capraro’ in strada di Monte Argento, a distanza di giorni dalle prime risultanze di Arpa Umbria ha reso noto che ora è tutto ok: «Abbiamo avuto le analisi di riscontro con i risultati negativi dei campioni del latte! Tutto fortunatamente rientrato nella norma! Verremo costantemente controllati per capire come gestire i pascoli nel migliore dei modi! Certamente uno spostamento del gregge – l’auspicio – in alta montagna sarebbe il modo migliore per tenere in salute le mie capre ed i miei prodotti! Chiunque avesse appezzamenti di terreno sulle montagne di Terni e voglia affittarmi le particelle mi contatti». Sono state svolte ulteriori due analisi: «I risultati sono scesi sotto la soglia – aggiunge Mauro ad umbriaOn -, inferiori a 1,5 pg/g, ho ricevuto a conferma sia dall’Arpa che dalla Usl Umbria 2». Da ricordare che l’Agenzia del dg Proietti aveva specificato in tal senso che «la contaminazione da Pcb, non accompagnata da contaminazione da diossine, non è comunque generalmente correlabile ad eventi di combustione incontrollata ma piuttosto ad una contaminazione ambientale derivante da attività industriali». A proposito di incendi: a stretto giro – sempre Arpa in azione – è prevista la pubblicazione dei risultati sulle matrici alimentari post rogo alla Autotrasporti Medei.