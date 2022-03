Rogo Ferrocart, matrici alimentari: «Diossine sotto i limiti di legge»

«Al termine della campagna analitica risulta che per le matrici di origine animale le concentrazioni trovate di diossine risultano largamente al sotto dei limiti massimi di legge previsti dal Reg CE N. 1881/2006 ed s.m.i.. Per le matrici vegetali le concentrazioni trovate di diossine risultano largamente al di sotto del livello di azione previsto dalla Racc. 2017/663/UE». Lo scrive Arpa Umbria in merito all’incendio nell’impianto Ferrocart di domenica 20 febbraio a Terni: c’è l’aggiornamento dei dati relativi alle analisi ed ai controlli effettuati dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale.

LE PRIME ANALISI DI FINE FEBBRAIO

Il modello di ricaduta e le matrici alimentari

In merito al modello di ricaduta dell’incendio Arpa in premessa spiega che «la simulazione permette di definire le aree con i massimi e minimi impatti dovuti alla dispersione e ricaduta dei fumi emessi dall’incendio utile a valutare le aree di massima e minima ricaduta al suolo di eventuali microinquinanti. Sulla base di tale modello nella riunione del 24 febbraio scorso fra Arpa Umbria, Comune di Terni, Usl Umbria 2 e Istituto zooprofilattico Umbria-Marche, si è stabilito di effettuare campionamenti su matrici alimentari -vegetali e animali-, in aziende e privati compresi nelle aree contenute all’interno del perimetro individuato dalla simulazione. Le operazioni di campionamento sono state eseguite dai tecnici dell’Usl Umbria 2 e consegnate al laboratorio di Arpa per le analisi sulla presenza negli stessi materiali campionati di diossine (PCDD/F) e policlorobifenili (PCB). ». I risultati sono quelli esposti sopra. C’è però un dato particolare.

L’INNALZAMENTO DELLE DIOSSINE

Il latte di capra in strada di Monte Argento

L’Arpa aggiunge che «per i risultati dei PCB (policlorobifenili) diossina simili, valgono le stesse considerazioni ad eccezione del risultato trovato in un campione di latte di capra il cui valore di 2,6 pg/g di grasso (cioè 2,4 picogrammi per ogni grammo di grasso) supera il limite di azione previsto per la matrice pari a 2,00 pg/g di grasso. Il campione è in corso di ripetizione. Per la valutazione dell’effettivo superamento del livello di azione, il risultato medio dovrà essere comunque sottratto del valore di incertezza, come previsto dal Reg. 644/2017 e dal Reg. 333/2007. La contaminazione da PCB, non accompagnata da contaminazione da diossine, non è comunque generalmente correlabile ad eventi di combustione incontrollata ma piuttosto ad una contaminazione ambientale derivante da attività industriali». In generale sono state svolte analisi su nove campioni, cinque vegetali (verza, broccoli e cavolfiore) e quattro su prodotti animali (latte e uova).

LE IPOTESI PER L’INCENDIO

Le aree di analisi

I campioni hanno riguardato via Kuliscioff (verza), via Lessini (broccoletti), strada di Santa Filomena (cavolfiore), via del Pozzo Saraceno (latte ovino), vocabolo Carsoli (latte ovino), strada di Monte Argento (latte di capra), via Monte Totagna (uova), strada di Santa Maria Maddalena (broccolo) e via Benucci (cavolfiore).