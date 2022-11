Terni, rotatoria borgo Rivo: in arrivo i primi aggiustamenti

di F.T.

Una riunione operativa per valutare l’impatto, le eventuali modifiche e – più in generale – gettare le basi per una revisione dei flussi di traffico nell’area di borgo Rivo prossima alla rotatoria di piazzale Marinai d’Italia, la cui viabilità è stata ‘rivoluzionata’ a seguito dei lavori eseguiti nella notte fra mercoledì e giovedì: opere di urbanizzazione legate al complesso privato del Tulipano. L’incontro – presenti gli assessori Giovanna Scarcia, Benedetta Salvati, tecnici e funzionari dei comparti urbanistica, lavori pubblici, viabilità/mobilità e polizia Locale – è servito al fare il punto sulla nuova viabilità che per palazzo Spada è «transitoria» e «sperimentale» e quindi in corso di valutazione.

Primi cambiamenti

Intanto però è già tempo di modifiche ed è lo stesso assessore alla viabilità Giovanna Scarcia a spiegarle: «L’analisi dei flussi di traffico effettuata in questi giorni, e che proseguirà, ci ha spinti ad ipotizzare alcuni aggiustamenti. Intanto l’isola spartitraffico (il cordolo, ndR) potrebbe essere ridotta nella sua lunghezza, per consentire immissioni più agevoli su via del Centenario, per chi proviene dalla rotatoria, e sulla stessa rotatoria per chi proviene da via del Rivo». La stessa segnaletica – verticale e orizzontale – verrà parzialmente modificata e integrata. È il caso di chi proviene dalla zona della Castellina – prosegue l’assessore – «il cui instradamento verrà agevolato dalla disponibilità di due corsie, una delle quali diretta verso via Eroi dell’Aria».

Senso unico in via del Rivo?

L’analisi che in questi giorni non si è fermata, ha fatto emergere anche dinamiche di ‘auto adattamento’ da parte degli automobilisti – di ‘sopravvivenza’ si potrebbe dire con un po’ di ironia – che hanno visto, ad esempio, una riduzione del traffico da via del Rivo verso la rotatoria (in ragione della minore fluidità) e un aumento dei flussi da via Jalenti verso la nuova rotatoria di via del Centenario. Preludio, questo, alla creazione di un senso unico ‘in entrata’ nel primo tratto di via del Rivo? «È presto per dirlo – osserva Giovanna Scarcia -. Le valutazioni non si fermano e comprenderanno anche l’impatto della nuova area commerciale. La questione-viabilità, al netto di questi primi aggiustamenti, resta aperta».