Terni, rotatoria Turati-Di Vittorio: appalto a ditta di Stroncone con ribasso del 10%

di S.F.

La Giacchini srl di Stroncone. Eccola la ditta – manca il via libera efficace in realtà, salvo sorprese arriverà a stretto giro – che realizzerà in concreto la nuova rotatoria all’incrocio tra via Turati e via Di Vittorio a Terni: firmata l’aggiudicazione dopo la procedura di gara indetta in avvio di marzo. Il semaforo verde c’è per un totale di 142.257 euro ed un ribasso del 10,30% rispetto all’importo a base d’asta.

L’OK ALL’AFOR PER L’ABBATTIMENTO DEI PINI

Chi è stato invitato

L’indizione della procedura – se ne è occupato il Rup Federico Nannurelli – c’è stata lo scorso 1° marzo. L’amministrazione ha invitato cinque operatori economici: la Cogem, la Grifi srl, Veneri srl, Giacchini srl e Socogi srl. Le uniche a farsi avanti sono state le ultime ed a spuntarla è stata la società con sede legale in località Stazione a Stroncone. In precedenza inoltre c’era stata un’altra aggiudicazione propedeutica all’avvio del cantiere, quello all’Afor per l’abbattimento di cinque pini domestici per poco meno di 4 mila euro.

IL PROGETTO ESECUTIVO PER LA NUOVA ROTATORIA

Controlli e via libera

Come di consueto ora ci sarà il controllo dei requisiti dichiarati durante la procedura di gara. In caso positivo ci sarà per l’efficacia dell’aggiudicazione e la partenza dei lavori: la copertura economica arriva per va di un vecchio mutuo contratto con CdP del 2015, ora in avanzo vincolato. A lavorare alla progettazione della rotonda anche Mauro Passalacqua, Nazareno Claudiani, Christian Zagaglioni, Angelo Porchetti, Riccardo Strozzi, Fabrizio Casaglia e Fabio Piervisani.