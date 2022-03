Terni, rotatoria Turati – Di Vittorio: pini da abbattere, ok per l’Afor

C’è da realizzare la nuova rotatoria all’incrocio tra via Turati e via Di Vittorio – il quadro economico complessivo è di 200 mila euro – e allora ecco che per l’Afor c’è un compito da portare a termine. Vale a dire abbattare ulteriori pini nell’area interessata dall’intervento: c’è l’affidamento per delega di funzione da parte del Comune per una cifra di poco inferiore ai 4 mila euro.

Preventivo e via libera

L’iter è concluso dopo che lo scorso dicembre dal Comune è partita la missiva All’agenzia forestale regionale per un preventivo riguardante l’abbattimento di cinque pini domestici nella zona della futura rotatoria e tre Visual tree assessment (Vta, non è altro che la valutazione della stabilità delle alberature): sarà fatto per 3.858 euro. L’affidamento si basa sul protocollo d’intesa firmato tra le parti nel 2016 per le deleghe delle funzioni. I fondi arrivano dall’utilizzo dell’avanzo vincolato da mutui per la manutenzione stradale.