Aggiornamento – L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà, all’autorità giudiziaria, dalla polizia Locale di Terni. Il soggetto, nel tardo pomeriggio di giovedì, è stato notato di nuovo in centro, fra piazza della Repubblica e corso Tacito. In stato di agitazione. Intorno alle 18.25 è tornato all’interno del supermercato Superconti, è stato fermato e sono dovuti intervenire – di nuovo – i carabinieri con due pattuglie. Poi, birra in mano, è tornato al corso e successivamente ha tentato di rientrare da Superconti, ma è stato allontanato.

Rapido intervento di carabinieri – Sezione radiomobile Compagnia di Terni – e polizia Locale di Terni – Nucleo radiomobile – nella tarda mattinata di giovedì, intorno alle ore 13, nel centralissimo corso Tacito, presso il supermercato Superconti.

Secondo quanto appreso, un giovane è stato sorpreso a rubare prodotti all’interno dell’esercizio commerciale e, una volta scoperto dal vigilante, ha estratto un’arma da taglio – si tratterebbe di un coltello – con cui avrebbe tentato di colpire l’addetto alla sicurezza, senza riuscirci. Contestualmente il direttore del supermercato e una dipendente avrebbero cercato di calmarlo, di farlo desistere e lui, per tutta risposta, avrebbe cercato di ferire anche il direttore. Anche in questo caso, fortunatamente, senza conseguenze.

Il giovane – di origini straniere e in evidente stato di alterazione – è stato poi immobilizzato dalle forze dell’ordine e condotto presso il comando provinciale dell’Arma di via Radice e, successivamente, presso il comando della polizia Locale di Terni, in corso del Popolo, per gli accertamenti e i provvedimenti del caso. L’attività di polizia giudiziaria è in capo agli agenti municipali. Diversi i testimoni – fra cui il personale del supermercato, scosso dall’accaduto – e i passanti che hanno assisito ai concitati momenti.

I complimenti di sindaco e vice

Intanto giungono alla polizia Locale ternana, e in particolare ai protagonisti dell’azione, i complimenti del sindaco Stefano Bandecchi e del vice Riccardo Corridore. «Un plauso – dichiara Bandecchi – va ai due agenti della polizia locale che sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi all’interno di Superconti in corso Tacito, riportando le condizioni di sicurezza per tutti. I due agenti hanno immobilizzato un cittadino degli Emirati Arabi che stava minacciando con un coltello il direttore del Supermercato. La loro prontezza e capacità ha evitato danni ben maggiori. La polizia Locale, che era di pattuglia, ha risposto alle sollecitazioni di alcuni cittadini che si sono resi conto che stava accadendo qualcosa di grave all’interno del negozio». «Il pronto intervento di oggi – aggiunge il vice sindaco Riccardo Corridore – dimostra che il rafforzamento della polizia Locale voluto da questa amministrazione sta dando risultati concreti».