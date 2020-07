Terni, ruba recinzione comunale: 83enne condannato

Si sarebbe appropriato di una sessantina di paletti in legno, di quelli utilizzati per recingere i giardini pubblici, di proprietà del Comune di Terni. Per questo un 83enne ternano è stato condannato dal tribunale, giudice Massimo Zanetti, a sei mesi di reclusione e 200 euro di multa. La sentenza è stata emessa venerdì. I fatti risalgono al gennaio del 2016, quando l’anziano – stando alla denuncia corredata dagli accertamenti della polizia Locale – aveva asportato i paletti da via delle Mura Castellane, a Collescipoli, per portarseli a casa. Da qui la contestazione del reato di furto, sostenuta in aula anche dal pm Adalberto Andreani. Nel procedimento penale il Comune figura come parte offesa.

