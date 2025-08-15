di S.F.

Ristrutturazione edilizia e ampliamento – previa demolizione – dei fabbricati esistenti tra la basilica di San Valentino e l’ex Prampolini, lavori in marcia da un mese a Terni per la riqualificazione/rigenerazione urbana dell’area.

L’INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Come deliberato in primavera (di mezzo c’è stata anche la conferenza di servizi decisoria), ci saranno due destinazioni: esercizio commerciale da 1.400 metri quadrati di superficie di vendita (alimentare) ed un pubblico servizio/ristoro da 300 metri quadrati. Valore di tutta l’operazione? 3 milioni di euro, come specificato nei due cartelli di cantiere posizionati alle estremità dell’area. Dietro l’intervento – il Comune ne ha riconosciuto l’interesse pubblico ad aprile – c’è la Domus Futura srl di Marsciano. Con Baldi-Margheriti progettisti e l’architetto Luciano Baldi direttore dei lavori. Restyling scattato formalmente il 14 luglio scorso, conclusione prevista per il 30 giugno 2026. Vedremo l’esito.