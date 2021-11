Terni, sabato torna ‘Diabete in piazza’: screening gratuiti

In occasione della ‘Giornata mondiale del diabete’ (14 novembre) torna la manifestazione ‘Diabete in piazza’, organizzata dalle farmacie comunali di Terni, in collaborazione con l’associazione diabetici della provincia di Terni, per promuovere la conoscenza su tale patologia e sensibilizzare i cittadini su un corretto stile di vita. Anche per questa settima edizione, sabato 13 novembre dalle 9 alle 13, infermieri professionali saranno presenti con un loro stand in piazza della Repubblica, per effettuare screening gratuiti della glicemia e pressione arteriosa, e farmacisti saranno a disposizione della cittadinanza per fornire informazioni sulla malattia e la sua prevenzione, distribuendo anche materiale divulgativo.

La fontana di piazza Europa si illumina di blu

Un’edizione dipinta di blu, il colore che caratterizza il diabete, scelto a livello internazionale come emblema della ‘Giornata mondiale del diabete’, insieme al cerchio, simbolo universale di questa malattia, che rappresenta la forza derivante dall’essere uniti verso un obiettivo comune, sconfiggere il diabete. Per tutta la settimana, infatti, la fontana di piazza Europa sarà colorata con le luci blu e sulla facciata di palazzo Spada sarà esposto uno striscione che pubblicizza la manifestazione. Tra i principali obiettivi dell’iniziativa, quello di dare un’identità comune a questa patologia in crescita, ma anche quello di sensibilizzare la popolazione ad una maggiore consapevolezza, ispirando e sollecitando nuove attività a sostegno della lotta contro il diabete.