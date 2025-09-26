Continui movimenti tra bandi di concorso – due quelli attivi al momento -, aspettative, sospensioni dall’attività per richiamo militare e dimissioni in Comune a Terni. Oggi si è registrata un’altra novità.

AL GOVERNO DEL TERRITORIO SI CAMBIA: CARLONI SI ‘PRENDE’ L’EQ DI FALCETTI IN VIA TEMPORANEA

C’è chi nella giornata odierna, 26 settembre, ha infatti espresso la volontà di dimettersi a decorrere da lunedì 29 settembre. Si tratta di una funzionaria amministrativa-contabile a tempo pieno e determinato: la dirigente ad interim alle risorse umane, Grazia Marcucci, ha firmato così la risoluzione del rapporto di lavoro della dipendente in questione.