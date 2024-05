Terni, San Carlo: più vita e sport con il nuovo centro di tiro con l’arco

Dall’agosto 2023, quando c’è stata l’aggiudicazione efficace, al 26 maggio 2024, giorno che segna l’inaugurazione formale della struttura. Novità a San Carlo, Terni, dove nella giornata odierna è stato inaugurato il nuovo campo di tiro con l’arco a firma dell’associazione sportiva dilettantistica Interamna Archery Team.

L’AGGIUDICAZIONE DELL’AGOSTO 2023

Via libera

Con l’occasione si è svolto anche un open day per dare l’opportunità a tutti i partecipanti di provare la disciplina sportiva: un’area – specificano i gestori – progettata «con cura per offrire un ambiente sicuro e accogliente per gli appassionati di tutte le età e livelli di esperienza». L’area è da oltre 11 mila metri quadrati e la concessione dal Comune ha durata di 5 anni e 6 mesi per 200 euro l’anno, a fronte di lavori di riqualificazione complessivi per poco più di 18 mila euro.