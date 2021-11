Terni, via libera al nuovo distributore a Maratta

Tanta pazienza per via del collaudo più volte rinviato e, nei giorni scorsi, post simpatici nell’attes dell’ok definitivo. La nuova stazione di servizio di via Lessini, lungo la Marattana a Terni, sarà aperta da giovedì 11 novembre: l’annuncio social è arrivato nella prima serata di martedì da parte della Simonetti Petroli, la società marchigiana proprietaria dell’impianto h24 per il rifornimento di diesel, benzina, metano e gpl. La stessa problematica si era registrata anche per l’altra nuova struttura cittadina avviata di recente, quella in via Romagna: in quel caso c’era stato l’ok all’esercizio provvisorio pre collaudo.

