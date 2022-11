Terni: schianto fra due auto in via Battisti

Incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì in viale Battisti a Terni, di fronte all’Itt ‘Allievi Sangallo’. Due le auto coinvolte, con una Mercedes classe B che è finita contro una Nissan Note che aveva accostato a destra e la cui conducente era a bordo dell’abitacolo. Quest’ultima è stata soccorsa dagli operatori del 118 e condotta in ospedale per le cure del caso: le sue condizioni, comunque, non preoccupano. Sul posto per i rilievi di rito si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni, mentre gli operatori di Area Sicura hanno ripristinato le condizioni di viabilità.

Condividi questo articolo su