Terni, scompare l’imprenditore Maurizio Salderini: era titolare del ‘Pizzicotto’

Cordoglio a Terni per la scomparsa dell’imprenditore Maurizio Salderini, venuto a mancare domenica a seguito della malattia che lo aveva colpito da tempo. AVeva 61 anni, compiuti lo scorso 8 ottobre. Titolare della pizzeria ‘Pizzicotto’ di via del Maglio, del negozio di abbigliamento per bambini ‘Du pareil au même’ e del salone ‘D’Istinto Hair’ di via Mancini, lascia la moglie Cinzia e la figlia Jessica. I funerali si terranno martedì 12 ottobre, alle ore 10 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, a Terni. Profondo il cordoglio per una scomparsa così prematura, di un uomo e un professionista stimato e che negli anni ha saputo guadagnarsi rispetto e affetto da parte di tanti.

