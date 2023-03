Terni: scontro auto-bici a borgo Bovio. Giovane in ospedale

Incidente stradale nella prima serata di martedì in via Tre Venezie – zona borgo Bovio – a Terni. L’impatto è stato fra una Fiat Panda condotta da una donna ternana di 65 anni (A.A. le sue iniziali) – intenta a svoltare all’interno di una proprietà privata – ed una bicicletta con in sella un 29enne di nazionalità straniera (D.K.) che procedeva in direzione San Carlo. Il giovane, finito a terra, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale: dolorante ad una gamba, le sue condizioni non sarebbero comunque preoccupanti. Sul posto per gestire la viabilità, congestionata, ed effettuare i rilievi, sono intervenuti gli agenti della squadra Volante di Terni ed i colleghi della polizia Locale.

