Terni: scontro auto-moto a Campitello. Ferito centauro di 44 anni

Incidente stradale nella prima mattinata di venerdì a Campitello. L’impatto è stato fra un’autovettura Volkswagen Golf condotta da una 38enne di origini albanesi (J.E. le sue iniziali), residente a Terni, ed una motocicletta Honda 1000 con in sella il 44enne F.F. di Terni. Quest’ultimo è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’: avrebbe riportato lesioni, in particolare ad una mano. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni.

