Terni, scooterista ferito in viale dello Stadio

Incidente stradale all’altezza della rotatoria Paolo Pilieri, in viale dello Stadio, nel primo pomeriggio di mercoledì a Terni. L’impatto è stato fra una Ford Fiesta condotta da un anziano e uno scooter con in sella un uomo di circa 60 anni. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, soccorso dagli operatori del 118 e condotto in ospedale per accertamenti: cosciente, avrebbe riportato alcune escoriazioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante e della polizia Locale di Terni – nucleo radiomobile e ufficio incidenti – per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Condividi questo articolo su