Terni, incidente in viale Brin: 51enne in ospedale

Incidente stradale – uno scontro frontale – nel pomeriggio di mercoledì in viale Brin, a Terni, nei pressi del Pmal. Coinvolti due veicoli: un’autovettura Lancia Musa condotta da un 59enne ed uno scooter Scarabeo Aprilia con in sella un uomo di 51 anni. Quest’ultimo ha avuto la peggio: cosciente, ma dolorante, è stato soccorso dal 118 e condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Terni per le cure del caso. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni.

