di S.F.

Un sopralluogo per verificare alcune segnalazioni lanciate da chi frequenta la struttura. Giovedì mattina con ‘blitz’ a Gabelletta da parte della I commissione consiliare per un check sulla scuola per l’infanzia, edificio costruito alla fine degli anni ’80: a fare da ‘ciceroni’ la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ‘Felice Fatati’ Ilaria Santicchia e l’rssp – responsabile del servizio di prevenzione e protezione – Armando Coli. In fondo le immagini.

La commissione si è mossa in seguito ad una lettera partita da alcuni genitori. Il mirino è finito in particolar sull’illuminazione e la necessità di migliorare la situazione attuale con problemi riguardanti le plafoniere e la mancanza di prese. «Occorre un nuovo impianto elettrico e trovare fondi attraverso i bandi», ha spiegato in loco l’assessore Marco Iapadre. Con lui anche il funzionario tecnico Stefano Fredduzzi.

Rassicurazioni da Coli invece per quel che concerne le condizioni della struttura: c’è infatti chi ha segnalato qualche cedimento di cemento. «Hanno chiesto se è pericoloso», l’input lanciato ai tecnici ed a Iapadre. Nessun problema in tal senso (sulla sicurezza), ma in ogni caso ci si dovrà mettere mano.