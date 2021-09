Scuola Matteotti Terni: tutti via a gennaio, c’è l’ok per via Baccelli

di S.F.

Da un lato la maxi operazione di adeguamento e miglioramento sismico della scuola ‘Matteotti’ di via Curie che scatterà a stretto giro per mano della Krea Costruzioni, dall’altro la realizzazione in corso del centro sportivo a Maratta per mano della F.L. Immobiliare s.r.l. Due iter che si intrecciano per la novità in arrivo in via Baccelli, nell’area di Campomicciolo a Terni: c’è il via libera – si parla di estrema urgenza – al progetto definitivo ed esecutivo per lo sviluppo di una scuola prefabbricata temporanea in via Baccelli, di fatto a pochi passi dall’esistente primaria ‘Teofoli’. Motivo? Da gennaio 2022 ci sarà il trasferimento di quattordici classi della ‘Matteotti’ e giocoforza servono spazi per accoglierli.

Centro sportivo e scuola, ma niente viale Trento

Breve passo indietro. La F.L. Immobiliare nell’ambito della costruzione del centro sportivo a Maratta si era impegnata a consegnare gratuitamente al Comune un modulo prefabbricato edilizio per uso scolastico – utile allo spostamento temporaneo delle classi delle scuole oggetto di interventi di adeguamento – come opera di interesse pubblico e, in un primo momento, l’area prescelta è stata quella di viale Trento. Niente da fare a causa di un vincolo idrogeologico con fasce di esondazione e nuova location individuata in via Baccelli. Cosa c’entra la Krea dunque? Un bel po’ considerando che è la società che interverrà sulla Matteotti in tre fasi distinte, mantenendo solo alcune classi all’interno della struttura. Da qui la necessità di muoversi e anche in fretta.

Il trasferimento

Negli ultimi mesi c’è stato un confronto tra Krea, la dirigente dell’istituto Marconi – ne fa parte la Matteotti – Vilma Toni, genitori e corpo docente per capire il da farsi: in sostanza è stata segnalata la volontà di non lasciare nessuno all’interno della scuola durante lo svolgimento dei lavori per motivi di sicurezza. E così sarà rispetto alle previsioni iniziali: previsto lo spostamento delle quattordici classi della primaria da gennaio 2022, la maggior parte delle quali (sette) nel nuovo modulo prefabbricato in via Baccelli. Le altre andranno alla Falcone-Borsellino (5) e al Le Grazie (2).

Tempi e spese

La F.L. Immobiliare ha redatto il progetto dell’edificio scolastico in questione (otto aule, una sala professori e servizi igienici) ed entro dicembre sarà realizzato per poi consentire il trasferimento durante la sosta natalizia, poi a gennaio scatterà l’adeguamento sismico della struttura in via Curie della Krea. L’importo complessivo per fondazioni, opere di urbanizzazione e installazione del prefabbricato è di poco superiore ai 100 mila euro. A gestire l’iter sono il Rup Stefano Fredduzzi e il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini.