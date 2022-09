Terni, seconda edizione del torneo di padel e tennis per la beneficenza

Domenica 11 settembre all’Happy village di Terni è in programma la seconda edizione del torneo di padel e tennis amatoriale in favore del Comitato per la vita Daniele Chianelli: ’12 ore di padel e tennis per la vita’. Il torneo è aperto a qualsiasi livello di gioco ed è possibile iscriversi anche singolarmente. L’intero ricavato andrà in beneficenza allo stesso Comitato. La quota di iscrizione di 30 euro comprende una t-shirt celebrativa, l’ingresso in piscina, due partite garantite e un biglietto della lotteria del Comitato. Per informazioni e iscrizioni si può contattare il 333.8126414 oppure il 329.7163668.

