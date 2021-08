Terni, padel e non solo: domenica di solidarietà

Domenica 12 settembre, dalle ore 10 alle 22, presso ‘Happy Padel’ in strada di Maratta Bassa a Terni, si terra il primo torneo di padel amatoriale in favore del ‘Comitato per la vita Daniele Chianelli’. Il torneo è aperto a qualsiasi livello di gioco ed è possibile iscriversi anche singolarmente. L’intero ricavato andrà in beneficenza allo stesso Comitato.

I partecipanti saranno suddivisi in 4 squadre, in ogni squadra ci saranno uomini e donne di tutti i livelli. Ogni partita sarà giocata tra pari livello e avrà una durata di 30 minuti nei quali i giocatori conquisteranno game per la classifica finale della propria squadra. «Se il padel non è il tuo forte – evidenziano gli organizzatori – aiuta la tua squadra a conquistare punti nelle prove della ‘Beach arena’: beach volley, tiro alla fune, corsa con i sacchi, karaoke e molto altro ancora». Durante la giornata una giuria distribuirà dei premi messi a disposizione dalle attività partner.

Ogni partecipante dovrà iscriversi entro il 7 settembre e potrà vedere i suoi orari di gioco sui social di ‘Happy Padel’ dal 9 al 10 settembre. La quota di iscrizione è di 20 euro: 2 partite garantite, t-shirt celebrativa e biglietto della lotteria del Comitato. Per informazioni ed iscrizioni: [email protected]; 333.8126414 – 329.7163668 (specificando nome, cognome e il livello di gioco: principiante, intermedio o esperto).