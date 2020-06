Terni, senza chiarezza alla Treofan si sciopera

Primo pacchetto di scioperi lunedì mattina alla Treofan, nell’ambito della nuova mobilitazione proclamata da rsu e segreterie territoriali di Filctem Cgil Femca Cis, Uiltec Uil e Ugl chimici dopo il tavolo tecnico di venerdì in cui l’azienda non ha chiarito le intenzioni del gruppo Jindal sul futuro del sito del polo chimico di Terni. Per quattro ore i dipendenti dello stabilimento hanno incrociato le braccia, contestualmente è stato organizzato un presidio davanti all’entrata degli automezzi per impedirne l’accesso. Presenti anche il deputato di Forza Italia Raffaele Nevi, il senatore Leonardo Grimani di Italia Viva e il consigliere comunale di Senso Civico Alessando Gentiletti. La mobilitazione proseguirà anche martedì, in occasione di una visita nel sito di Battipaglia dei vertici di Treofan e Jindal, durante la quale dovrebbe essere decisa, almeno in parte, la distribuzione dei macchinari dello stabilimento dismesso (destinata ad andare a discapito di Terni). Anche una delegazione di sindacati e operai raggiungerà la Campania per un presidio simbolico.

