Treofan, nubi scure: scattano gli scioperi

Un pacchetto di 24 ore di sciopero a partire da lunedì, con modalità da decidere. Non è andato bene il tavolo tecnico fra sindacati dei chimici e dirigenza di Treofan e Jindal, in programma venerdì pomeriggio presso lo stabilimento di Terni. Nell’incontro i sindacati non avrebbero ricevuto alcun elemento concreto sulle prospettive del polo ternano, sul mantenimento degli ordini, trasferimento dei macchinari: alcune delle principali tematiche della vertenza Treofan che vede uno stato di agitazione in corso, ovviamente confermato, e ora un clima ancora più teso con gli scioperi stabiliti dalle sigle. Alla protesta si accompagneranno presidi degli operai all’esterno del sito, per far sentire per l’ennesima volta la voce di chi teme seriamente di perdere il proprio posto di lavoro.

Aggiornamenti a seguire