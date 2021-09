Terni, sequestrate in un bar 2 slot machines illegali: maxi sanzioni

Due slot machines ‘illegali’ in quanto non autorizzate e non collegate alla rete telematica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono state scoperte e sequestrate in un bar di Terni: il blitz è stato effettuato dai funzionari dell’Adm locale. In corso ulteriori accertamenti.

Nascosti

Il gestore dell’esercizio commerciale – riferisce l’Adm – aveva ricavato uno stanzino, chiuso da una porta a soffietto attraverso cui accedevano i giocatori e da una parete con lucchetto, dentro il quale c’erano gli apparecchi in questione. I funzionari dell’Agenzia, una volta trovate accese e collegate tre slot machines regolarmente autorizzate, hanno poi scoperto le due ‘illegali’. Il responsabile della sala da gioco ha poi ammesso di averle acquistate su una piattaforma online.

L’analisi

Le slot machines sono state trasferite nella sede Adm di Terni: è qui che saranno sottoposte ad ulteriori controlli e analisi, in particolare sulle schede elettroniche che ne consentono l’uso. In arrivo i provvedimenti per il titolare del bar, con rischio di chiusura dell’attività da 30 a 60 giorni e sanzione da un minimo di 10 mila euro ad un massimo di 100 mila euro. «Nel corso del 2020 – specifica l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – i funzionari umbri hanno accertato 74 irregolarità su quasi 200 apparecchi da intrattenimento controllati, con un tasso superiore al 38%».