Terni, ‘serata olimpica’ al Circolo Scherma: tante speranze per Alessio Foconi

Un venerdì sera particolare al Circolo Scherma Terni, dove è andata in scena la ‘serata olimpica’ dedicata agli atleti e ai valori del fair play. Un appuntamento utile anche a dare un in bocca al lupo generale ad Alessio Foconi, pronto per l’avventura di Parigi (gara a squadre fissata per il 4 agosto).

La serata ha rappresentato anche un’importante occasione di collaborazione tra il Circolo Scherma Terni, il Comitato regionale Fair Play e la Zona 8B del Lions Club International: «Un’opportunità per rafforzare i nostri legami e ribadire l’importanza dei valori sportivi», viene sottolineato. Celebrata la premiazione degli ambasciatori del Fair Play con riconoscimento per Gabriele Zagaglioni, Anna Bececco e Federico Carta: «Questi giovani campioni incarnano i valori di correttezza, rispetto e lealtà che sono alla base dello sport e della nostra comunità». Spazio poi alla premiazione dei più piccoli, dalla ludoscherma agli esordienti.

«Vogliamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento a Cesare Di Erasmo, presidente di Zona 8B del Lions Club International, Stefano Lupi, presidente del Comitato Fair Play Umbria, il dottor Riccardo Bellezza, Tommaso Vichi e Corso Viola. La loro presenza e il loro supporto sono stati fondamentali per la riuscita di questa serata speciale», spiega il Circolo. La serata ha raggiunto il suo apice con la premiazione di Alessio Foconi. «Il presidente del Circolo, Alberto Tiberi, insieme a tutto il consiglio, ha voluto cogliere questa serata come un’occasione per ringraziare tutti: gli atleti, le famiglie, lo staff e tutti coloro che credono nei valori dello sport. Ha espresso la sua gratitudine per tutto ciò che è stato realizzato e per un futuro che già vediamo pieno di grandi successi, grazie alla passione e al supporto dei nostri piccoli e grandi atleti».