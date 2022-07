Terni, servono rinforzi per attuazione Pnrr: bando per sette istruttori contabili

Assunzione di sette istruttori amministrativi contabili – categoria C – a tempo pieno e determinato per un periodo non superiore ai trentasei mesi. Motivo? Per funzioni di supporto nei procedimenti tecnici relativi all’attuazione del Pnrr. Il bando riguarda il Comune di Terni ed è stato pubblicato da palazzo Spada. Il passaggio arriva dopo che la commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha approvato il 27 giugno il piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024. Il responsabile del procedimento è il dirigente al personale, Francesco Saverio Vista. A breve è prevista la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e da quel momento sarà possibile presentare le domande.

PNRR TERNI, SERVONO RINFORZI: IL BANDO PER GLI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI

Compiti e criteri

Il ruolo richiesto – si legge nel bando – riguarda «contenuti di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; relazione e gestione rapporti con l’utenza di natura diretta; mansioni che presuppongono approfondite conoscenze per l’attività istruttoria e procedurale nel campo contabile che si esplica mediante la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati; mansioni che presuppongono approfondite conoscenze per l’attività istruttoria e procedurale nel campo amministrativo che si esplica mediante la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati». Prevista la riserva di due posti a favore dei militari volontari delle forze armate. Tra i requisiti richiesti «il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale», il «non aver riportato condanne penali» e «non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente/insufficiente rendimento». Prevista una prova scritta su diritto costituzionale, diritto amministrativo, con particolare riguardo all’ordinamento comunale; ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, economia aziendale e ragioneria generale e applicata con particolare riguardo alle aziende pubbliche; elementi di conoscenza sul patrimonio degli enti pubblici; normativa in merito al lavoro nel pubblico impiego e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e disposizioni e regole dell’attività amministrativa con particolare riguardo a tipologie e forme degli atti, procedimento amministrativo, privacy, trasparenza, accesso». Non sarà l’unica procedura del genere.