Festa grande a Terni per Sestilia Zagaglioni che compie 100 anni. Nata il 7 aprile del 1925 a Piediluco, ultima di 6 fratelli, è sempre vissuta a Terni dove, con il marito Otello Simoni scomparso 15 anni fa, ha gestito per 40 anni un negozio di generi alimentari in via Lungonera.

Sestilia non dimostra affatto l’età che ha, tenendo sempre in forma corpo e mente, tanto che ogni mattina dedica mezz’ora alla ginnastica. Vive da sola e dice non aver bisogno assolutamente di un’assistenza, giusto qualche aiuto per la spesa, perché alle faccende domestiche ci pensa ancora lei.

Domenica – una festa anticipata per permettere a tutti di essere presenti – al ristorante Alfio c’erano la figlia Gabriella, il nipote Francesco e tanti amici e conoscenti che hanno voluto celebrare con lei questo importante traguardo. Auguri Sestilia.

