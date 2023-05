Terni, ‘Settimana nazionale bonifica e irrigazione’: «Ruolo fondamentale»

Contrastare i cambiamenti climatici, insegnare l’importanza dell’acqua ai bambini, percorrere il fiume Nera in gommone e passeggiare lungo le sue sponde. Torna il tradizionale appuntamento con la ‘Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione’, in programma dal 13 al 21 maggio. Per il presidente del consorzio di bonifica Tevere Nera, Massimo Manni, «mai come quest’anno, alla luce di una campagna di sensibilizzazione sulla rilevanza dell’acqua e dei progetti che l’ente ha in atto, la settimana della bonifica acquisisce un ruolo rilevante. Le attività, che coinvolgeranno grandi e piccoli, vogliono far conoscere il nostro territorio e riallacciare il rapporto concreto tra acqua e comunità».

Gli appuntamenti

Sono infatti circa 800 i bambini coinvolti nel progetto ‘Sorella acqua’, quest’anno dedicato al tema dei cambiamenti climatici. Accompagnati dal personale dell’ente, gli studenti dell’infanzia visiteranno il parco e lo zoo della Comunità Incontro di Molino Silla di Amelia, quelli delle scuole primarie effettueranno il percorso sul fiume Nera a piedi, da ponte Allende fino al ponte della ferrovia. Inoltre, esporranno progetti, disegni e mappe concettuali in una mostra aperta al pubblico, dal 17 al 21 maggio, presso la galleria del Cospea Village. Nella giornata del 20 maggio al parco di viale Trento saranno premiate le classi che meglio hanno rappresentato il tema dei cambiamenti climatici nei loro elaborati. «E’ sempre emozionante – spiega la direttrice del Consorzio, Carla Pagliari – poter parlare del bene acqua con chi ha una sensibilità particolare sull’argomento. I bambini sono per noi e per il progetto fonte di ispirazione. Per questo, incoraggiamo l’impegno verso un’educazione ambientale e sostenibile, diffondendo l’importanza e la corretta gestione della risorsa acqua. Un bene mai scontato e sempre più difficile da gestire e monitorare a causa della crisi climatica». Concluderanno la settimana della bonifica la consueta passeggiata ecologica lungo le sponde del Nera e la tradizionale gommonata sul fiume.

La presentazione degli appuntamenti con la settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, è stata l’occasione per il presidente Manni di annunciare l’inaugurazione dell’invaso ‘C’ nel comune di San Gemini, in località Quadrelletto, entro il mese di giugno. «Si tratta di un invaso di circa 6 mila metri cubi di stoccaggio – ha spiegato – che andrà a servire l’area irrigua di San Gemini e Narni, finanziato dal Ministro rientrando in un progetto più ampio. Questo partirà a giugno, il prossimo, invece, a settembre; un ulteriore incremento delle capacita di stoccaggio dell’acqua per il servizio di irrigazione. E’ già un invaso operativo con una modalità completamente nuova perché viene gestito con un sistema di autocontrollo che ci permette di garantire in tempo reale le esigenze degli agricoltori e avere monitoraggio sui consumi stessi».