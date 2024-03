Terni: si allaccia all’ascensore condominiale per non pagare la corrente. Denunciato 44enne

Un 44enne ternano, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Norm di Terni per furto aggravato. La vicenda trae origine dalla denuncia sporta dall’amministratore di un condominio di via Medici – una traversa di via Mentana – dove alcuni residenti avevano segnalato la presenza, sul terrazzo di copertura dell’edificio, di un cavo ‘volante’ di alimentazione, allacciato al quadro elettrico dell’ascensore. «Le immediate verifiche svolte dai militari, unitamente a personale tecnico – riporta una nota dell’Arma di Terni – hanno consentito di accertare che lo sportello di chiusura del quadro era stato forzato e che l’allaccio abusivo serviva un intero appartamento dell’ultimo piano dell’immobile, occupato dal 44enne, che è stato così deferito per furto di energia elettrica».

