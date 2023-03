Bilancio Comune Terni, c’è la convocazione: lunedì primo step

di S.F.

L’assessore Orlando Masselli, la dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci e la posizione organizzativa Angelo Baroni. Sono loro – magari ci saranno anche altre figure, come la responsabile del procedimento Alessia Almadori – ad essere stati convocati lunedì mattina per un appuntamento che più di qualcuno sta attendendo: il confronto sul bilancio di previsione 2023/2025. Ci sarà l’illustrazione e l’eventuale votazione dell’atto che, da tempo, è al centro dell’attenzione a causa dei problemi tra il sindaco Leonardo Latini ed i ‘suoi’ consiglieri. Vedremo. L’architetto Baroni è invece coinvolto per via della concessione in uso a titolo oneroso per la questione riguardante la Tecnocentrali Idro srl e la costruzione di una minicentrale idroelettrica a Collestatte Piano.

