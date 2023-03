Terni: liti politiche e incertezza bilancio. In Comune non manca la preoccupazione

di S.F.

Un tira e molla che magari può appassionare gli amanti delle strategie politiche, se così vogliamo chiamarle. Di certo non chi deve sviluppare, gestire e soprattutto portare avanti un bel po’ di partite rilevanti a livello amministrativo e contabile: c’è molta preoccupazione e anche un po’ di malumore in Comune per ciò che sta accadendo. L’incertezza per le tempistiche di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, atto portato in giunta lo scorso 3 febbraio, non lascia troppo tranquilli.

LATINI-MASSELLI E LA QUADRA DA TROVARE

IL 14-15 MAGGIO SI VOTA A TERNI

Il rischio



Senza il passaggio finale – giusto per portare un esempio – non si può procedere con le assunzioni programmate, tanto per iniziare. A partire dai nuovi innesti per la polizia Locale ed il rientro del dirigente Claudio Carbone. E non è nemmeno la questione più rilevante: la preoccupazione che si palesa in maggior misura è soprattutto legata alle decine di milioni di finanziamenti che devono andare avanti per le varie progettualità. Un rallentamento che ha messo in allerta più di qualche tecnico. D’altronde più si perde tempo e più si comprino i tempi per tutte le direzioni nella gestione amministrativa. Il Comune – articolo 163 del Tuel – giocoforza prosegue con l’esercizio provvisorio: «Non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza». C’è tempo fino al 30 aprile 2023 per l’approvazione. Chiaro che la parola fine – salvo ulteriori scontri politici in maggioranza – arriverà ben prima, magari tra il 13 e il 20 marzo. Vedremo.

L’AUDIZIONE DI MASSELLI SUL DUP IN COMMISSIONE

L’AUDIZIONE DI LATINI

Chiarezza che manca

«Le elezioni sono vicine e ci vorrebbe un po’ di chiarezza da parte di tutti. Ci sono molte questioni in ballo e non avere la certezza del bilancio può creare problemi rilevanti», la riflessione che giunge dai corridoi di palazzo Spada. Anche perché c’è da tenere a mente anche l’articolo 38 – comma 5 – del Tuel: «I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili». Un passaggio – pubblicazione in Gazzetta ufficiale – che arriverà da norma non oltre il 45° giorno antecedente quella della votazione. Scadenza fissata dunque al 30 marzo. Nel contempo – ormai i giorni necessari dal deposito del bilancio sono esauriti, così come le audizioni sul Dup – non c’è ancora la convocazione per il confronto.

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

IL PRE-CONSUNTIVO 2022: IL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE