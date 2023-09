Terni: si schianta con l’auto davanti al cartello che promuove la sicurezza stradale

LE FOTO

Incidente stradale nella tarda serata di sabato, poco prima della mezzanotte, in viale Rossini a Terni, di fronte al Centro Cesure. Un 23enne di Terni (V.S. le sue inziali) al volante di un’autovettura Suzuki Swift, ne ha perso il controllo finendo contro un palo della luce e danneggiando anche uno dei due pali di sostegno di un cartello che promuove la sicurezza stradale e condotte di guida moderate. Da quanto appreso, il giovane non ha riportato ferite e l’intervento del 118 non si è reso necessario. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni per i rilievi finalizzati a ricostruire l’accaduto. Con loro anche gli addetti di Area Sicura per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Il giovane conducente è stato sottoposto ad alcol test i cui risultati finiranno al vaglio dell’autorità giudiziaria.