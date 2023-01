Terni: si tratta sul futuro della Tct. Giovedì secondo ’round’ in prefettura

Nessuna ripartenza, per il momento; cassa garantita ai lavoratori fino al prossimo 29 gennaio; una trattativa – alle sigle sindacali non è stato chiarito se relativa ad un passaggio di mano o alla proroga dell’appalto – che sarebbe «riaperta»; un nuovo incontro in prefettura il prossimo 12 gennaio. Questi i principali elementi emersi dal tavolo che martedì mattina si è tenuto a palazzo Bazzani per sbloccare l’impasse della Tct (Taglio Commercializzazione Tubi) di Terni, impresa che conta 52 maestranze e che, dopo la fermata natalizia, non ha ripreso la produzione. Con ripercussioni anche per un’azienda come il Tubificio di Terni, le cui attività sono strettamente connesse a quelle di Tct. Al tavolo coordinato dal prefetto Giovanni Bruno sono intervenuti il sindaco Leonardo Latini e i rappresentanti di Tct, Ast e Tubificio. «Le parti coinvolte, con la mediazione del prefetto, hanno discusso su alcune proposte volte al raggiungimento di una intesa commerciale – spiega la prefettura di Terni in una nota -. Allo scopo di continuare la trattativa, gli intervenuti si sono riservati di approfondirne gli aspetti economici con i rispettivi tecnici, in vista di un ulteriore incontro che si terrà il prossimo 12 gennaio». «Il prefetto e il sindaco – prosegue la nota – hanno sensibilizzato i presenti affinché si cerchi di raggiungere un punto di intesa per concludere quanto prima la vertenza, in modo da salvaguardare i posti di lavoro dei 52 dipendenti della Tct». I contenuti dell’incontro sono stati poi riferiti ai sindacati – Fiom, Fim e Fismic – che seguono la vertenza e che hanno organizzato, martedì mattina, un presidio sotto la sede dell’ufficio territoriale del Governo. Il destino aziendale e dei lavoratori, resta per ora in bilico.

