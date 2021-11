Terni, si vantano della ‘strage’ di tordi sui social: sanzionati

Una ‘strage’ di tordi bottacci durante una battuta di caccia sul territorio dell’ambito di caccia Roma2, quindi l’esibizione sui social «con un video di dubbio gusto» dei 180 volatili abbattuti posizionati sul cofano di un’autovettura. Protagonisti della vicenda due ternani: sono stati individuati e sanzionati per 500 euro dai carabinieri forestali del comando stazione di Terni.

La risonanza

Il video e i commenti dei cacciatori – viene sottolineato – hanno avuto «una notevole risonanza sul web, suscitando l’indignazione specialmente di tanti altri cacciatori che praticano l’attività venatoria nel rispetto delle regole. Qualcuno di questi ha addirittura riportato sul video la scritta ‘puro schifo da denunciare’ e poi ha condiviso di nuovo il filmato». La stazione carabinieri forestale di Terni si è attivata ed a stretto giro li ha individuati: sono entrambi residenti in città e per loro c’è la sanzione prevista dalla normativa della Regione Lazio per l’abbattimento di fauna selvatica oltre il limite previsto dal calendario venatorio. Al vaglio del questore di Terni Bruno Failla gli eventuali provvedimenti discrezionali – in particolare per uno dei due cacciatori che ha ‘precedenti’ specifici -, come la sospensione della licenza di caccia e del porto d’armi per abuso del titolo di polizia.