Terni: «Solo traffico e caminetti? Mancano le vere soluzioni»

dei gruppi consiliari di M5s e Pd al Comune di Terni

A quasi tre anni dall’insediamento di Lega e FdI alla guida della città di Terni, continuano a essere i ternani a respirare la peggior aria dell’Umbria e, allo stesso tempo, a dover fare sacrifici spesso incomprensibili. La situazione ambientale della città è sempre molto grave, ma le ricette di questa amministrazione continuano a vertere solamente intorno al traffico veicolare e ai caminetti domestici. È invece fondamentale pretendere da tutti, a iniziare da note multinazionali, il rispetto delle leggi vigenti, conformemente al principio comunitario e di responsabilità ambientale, secondo cui ‘chi inquina paga’.

Occorre infatti uscire dalle logiche accomodanti nei confronti dei potentati economici, facendo viceversa politica, guardando a ciò che sta accadendo in Europa, predisponendo un tavolo tra enti locali, Governo e parti sociali, così da affrontare in modo deciso e con progetti concreti criticità di lunga data, cogliendo tutte le opportunità del Recovery Fund, finalmente intercettando per Terni quelle rilevanti risorse che da sempre qui mancano e che sarebbero viceversa assai utili a spezzare il circolo vizioso esistente. Inoltre, in un contesto così depresso a livello occupazionale, si tratterebbe anche di un’irripetibile occasione per creare centinaia di nuovi posti di lavoro qualificati, così come accadrà a breve con gli autobus a idrogeno e, in modo diverso, con le piste ciclabili, beni e servizi ottenuti con risorse che, peraltro, sono già state assentite dal Governo nazionale.

Inquinamento significa notoriamente ammalarsi più che altrove. In questo contesto l’abolizione del Registro Tumori umbro è un atto ancor più esecrabile e offensivo per Terni, oltre a risultare di fatto un regalo ai contaminatori di professione. Vorremmo che il sindaco Latini esigesse invece rispetto dalla presidente di Regione, battendo i pugni sul tavolo, anziché silentemente avallare il tentativo del centrodestra ternano di far passare un fatto inconfutabile per una fake news dell’opposizione.

Se la maggioranza nutrisse amore per i ternani, li difenderebbe da simili scelte scellerate della giunta Tesei, accogliendo immediatamente l’appello del presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Terni, Pino Donzelli, che ha definito la perdita del Registro regionale dei Tumori «una grave menomazione», visto che «grazie a quei dati ed al modo con cui sono stati elaborati, noi medici abbiamo appreso che a Terni, ad esempio, si muore soprattutto di cancro del polmone, poi di tumore del colon retto», sottolineando come in particolare, nel nostro territorio, «le fonti di inquinamento abbiano un elevato impatto sulla salute». Vicende d’altronde ampiamente denunciate e riconosciute da anni a livello scientifico, ribadite numerose volte sui media locali e nazionali.