Sorpresa pasquale per i bimbi della neuropsichiatria infantile dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. Giovedì mattina, alla presenza del direttore del servizio Augusto Pasini, è stato consegnato un grande uovo ai piccoli che usufruiscono del servizio.

Con lui il direttore generale della Usl Umbria 2 Piero Carsili, il segretario Fismc Giovanni Fontanella (da parte dell’associazione sono stati donati dei coniglietti di cioccolato) ed i rappresentanti dell’amministrazione comunale nelle figure degli assessori Marco Iapadre, Viviana Altamura e del vicesindaco Riccardo Corridore: «Questo gesto simbolico – il commento degli ultimi due – rappresenta il cuore di una comunità che non dimentica i più fragili. I sorrisi dei bambini sono il più bel messaggio di speranza che possiamo ricevere. Dobbiamo continuare a lavorare affinché reparti come questo abbiano sempre più risorse, sia economiche che di personale, perché rappresentano un pilastro fondamentale del nostro sistema sanitario».

Il professor Pasini ha ringraziato i presenti per la sensibilità dimostrata e ha sottolineato «quanto queste occasioni contribuiscano a portare un momento di leggerezza e normalità nella vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie». Per Carsili eventi come questo dimostrano che la «sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini può davvero fare la differenza».