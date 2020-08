Asm, stop energia elettrica a Terni: date e aree coinvolte

Tra venerdì e lunedì in alcune aree di Terni scatterà la sospensione dell’energia elettrica nella fascia oraria 7.30-15.30. Lo comunica il direttore di TDE, un’unità produttiva di Asm, l’ingegnere Massimo Cresta: di seguito le vie coinvolte.

Venerdì 7 e sabato 8 dalle 7.30 alle 15.30

– Via Neri, Papigno (dal civico 37 al 65).

Sabato 8 dalle 8 alle 9.30 e lunedì 10 dalle 8 alle 10

– Strada di Castelcolle Collescipoli dal civico 9 all’84

– Strada di Collescipoli dal civico 82 al 249

– Strada di Porcivalle dal civico 3 al 110

– Strada di Poscargano dal civico 15 al 45

– Strada di S. Giacomo dal civico 3 al 34

– Strada di Selvoni dal civico 5 al 33

– Strada di Settecani dal civico 3 al 17

– Strada Madonna del Colle dal civico 3 al 27

– Via del Convento dal civico 102 al 223

– Via Rapaccioli

Venerdì 7 dalle 6 alle 8 e lunedì 10 dalle 6 alle 8

– Strada del Boschetto dal civico 5 al 24

– Strada di Collesecozza dal civico 18 al 35

– Strada di Cospea dal civico 9 al 30

– Strada Macchia di Bussone dal civico 1 al 3

– Strada Salaria dal civico 1 al 74

– Via Bartoli dal civico 7 al 19

– Via Castellani dal civico 1 al 7

– Via del Corbezzolo dal civico 1 al 27

– Via Perillo dal civico 4 al 67

– Via Sulmona dal civico 2 al 15

– via Teofoli dal civico 6 al 23

Sabato 8 dalle 8 alle 9.30, domenica 9 dalle 6 alle 8 e lunedì 10 dalle 8 alle 10

– Strada di Collescipoli dal civico 82 al 249

– Via Rapaccioli, 1