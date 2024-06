Terni: spaccata all’alba da Fussi Sport. Bottino di oltre 2 mila euro

Nottata ‘movimentata’ in fatto di sicurezza a Terni, quella fra giovedì e venerdì, visto che, dopo il tentato furto ai danni del forno Vitaloni di via Chiesa/via Bertolotti avvenuto intorno alle ore 3, un altro è stato messo a segno un paio di ore dopo, alle 5 circa, ai danni del negozio di articoli sportivi Fussi di via Corona, nel centro storico cittadino e che si trova a non più di trecento metri in linea d’aria dal forno colpito.

In questo caso ignoti hanno sfondato una delle vetrine che si affacciano su via Corona, rubando quindici paia di scarpe sportive e tre zaini, per un bottino stimabile intorno ai 2 mila euro. Gli stessi malviventi hanno anche infranto una vetrata posta sul retro ma, forse disturbati, non hanno proseguito nel ‘lavoro’.

I titolari hanno scoperto l’accaduto poco dopo, all’alba, informati dalla questura di Terni a cui era stato segnalato il fatto. Sul posto si è portata anche la polizia Scientifica per procedere ai rilievi che fanno parte dell’indagine, probabilmente basata anche sulle immagini di telecamere presenti in zona. Ovviamente è partita la conta dei danni che, uniti al bottino, sono certamente ingenti. Un’altra attività commerciale, così, colpita direttamente e costretta a gestire una situazione spiacevole e dannosa fra perdite di tempo, di soldi e certamente sconfortante.

