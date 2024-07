Terni, spaccata della notte in un negozio cinese in viale Brin

Sembra essere diventata ormai una triste consuetudine a Terni. Una nuova spaccata, nella notte tra mercoledì e giovedì, in viale Brin ai danni di un negozio cinese di casalinghi, Super Casa. «Viviamo e lavoriamo a Terni da circa 30 anni – evidenziano i titolari – ma quello che sta accadendo nell’ultimo periodo è davvero raccapricciante».

Erano più o meno le 8 di giovedì mattina «quando ho ricevuto la telefonata – racconta Lia – di un nostro vicino di negozio: ‘Correte che vi hanno spaccato la porta, probabilmente sono entrati per rubare’. Ci siamo precipitati qui e abbiamo visto il vetro della porta rotto con un mattone. Una volta entrati abbiamo visto che si erano portati via il registratore di cassa, degli orologi e alcuni smartphone. Abbiamo subito chiamato i carabinieri che hanno raccolto le prime informazioni e nel pomeriggio andremo in caserma per formalizzare la denuncia. Il problema non è tanto il valore della merce che ci hanno portato via, in cassa c’erano poche monete e il resto avrà un valore massimo di 1.000 euro, il danno economico più grande sarà cambiare la porta e rifare il registratore di cassa. Per pochi spiccioli ci hanno messo in un mare di guai».