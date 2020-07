Terni, ‘Spada bis’: condannato Piacenti d’Ubaldi

Un anno e sei mesi per l’ex assessore comunale al bilancio Vittorio Piacenti d’Ubaldi, un anno per il commercialista Roberto Camporesi, assolto invece ‘perché il fatto non costituisce reato’ il dirigente di palazzo Spada Maurizio Galli: si è concluso così, venerdì mattina a Terni, il processo di primo grado relativo all’indagine ‘Spada bis’ – una costola di quella originaria che vede tra i principali imputati l’ex sindaco Leopoldo Di Girolamo -, che nel dicembre 2017 aveva portato agli arresti domiciliari l’allora membro della giunta comunale. Turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente le accuse che gli venivano rivolte, legate all’affidamento negli anni di alcuni incarichi di consulenza da parte di società partecipate dal Comune allo stesso commercialista Camporesi. Il giudice monocratico Massimo Zanetti ha anche riconosciuto un risarcimento di 60 mila euro nei confronti del Comune di Terni, che si era costituito parte civile nel procedimento (la richiesta era stata di 100 mila).

