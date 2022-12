Terni, Stella d’Oro 2022 al Banco Alimentare dell’Umbria – Gallery

Il direttore Massimiliano Avogadri e il consigliere Giorgio Bellucci. Sono loro ad aver ricevuto giovedì pomeriggio a palazzo Spada la ‘Stella d’Oro 2022’ da parte del Comune di Terni e della proloco di Miranda: premiazione per il Banco Alimentare dell’Umbria, protagonista lo scorso 26 novembre della nuova edizione della Colletta Alimentare nell’iniziativa utile a fornire cibo alle strutture caritative territoriali e, in questo modo, aiutare le persone più bisognose. L’associazione è una delle ventuno organizzazioni legata alla Rete Banco Alimentare ed è nata nel 1996: «Per noi è molto importante – le parole di Avogadri – questo tipo di riconoscimento perché noi viviamo di volontariato e con la Colletta abbiamo mobilitato poco meno di 2 mila volontari sul territorio. La nostra gente, gli umbri, è contenta; è la prima volta che ci viene assegnato, è per gli umbri ed in questo caso dei ternani e della provincia. Ci aiutano, grazie a Terni». Sono 206 le associazioni con il quale collaborano, sessanta delle quali nel Ternano. Nella stessa occasione è stata consegnata una targa a Luca Moriconi, presidente dell’Amatori Podistica Terni: come di consueto è la loro fiaccolata – arrivo in largo Frankl – ad aver dato il là all’accensione della stella di Miranda.

