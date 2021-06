Terni, sterpaglie in fiamme: 115 in azione a Casali di Papigno

Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di lunedì in zona Casali di Papigno, a Terni, davanti al cimitero comunale. Gli uomini del 115 si sono attivati per spegnere le fiamme che hanno coinvolto alcune sterpaglie in un uliveto – si estende per diversi metri – a bordo strada. Un incendio domato in poco tempo e con successiva bonifica del terreno. Con loro gli agenti della polizia Locale per la gestione della viabilità, in particolar modo lungo via Centrale di Cervara: tratto chiuso per consentire al 115 di ultimare l’operazione.

Condividi questo articolo su