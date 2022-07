Terni: sterpaglie in fiamme in via del Centenario. C’è il 115

Un anno sin qui maledetto per ciò che riguarda gli incendi. Tanti, più e meno estesi, ma sempre in grado di creare problemi, oltre a comportare ogni volta l’intervento dei vigili del fuoco. Uno di questi è divampato giovedì pomeriggio lungo via del Centenario, a Terni, ed ha interessato le sterpaglie presenti a bordo strada. Il 115 è intervenuto evitando guai peggiori ma, con queste condizioni meteorologiche, l’allerta non può che restare alta.

LE FOTO DI VIA DEL CENTENARIO