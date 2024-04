Terni: steward minacciato dopo il derby. Assolti sei tifosi rossoverdi

In sei erano finiti a processo per violenza privata, ed un imputato anche per il reato di danneggiamento, a seguito di quanto denunciato da uno steward dopo il derby di calcio di serie B fra Ternana e Perugia del 26 novembre del 2017, concluso con un pareggio per 1 a 1 allo stadio ‘Liberati’. A distanza di oltre sei anni dai fatti, i sei – tutti tifosi rossoverdi – sono stati assolti dal tribunale in composizione monocratica, giudice Elisa Fornaro, nonostante l’accusa ne avesse chiesto la condanna. I sei, secondo quanto messo nero su bianco dal giovane steward, lo avevano accerchiato e minacciato perché originario della zona di Perugia, costringendolo a restarsene chiuso nella propria auto, colpita e danneggiata in quel parapiglia. Una ricostruzione discussa in aula dalle parti, compresa la parte civile, fino all’esito finale – le motivazioni verranno depositate entro i prossimi 30 giorni – che ha visto i sei assolti: a difenderli c’erano gli avvocati Francesco Allegretti, Elisa Esposito, Simona Bozza, Pierluigi Boscia, Doriana Succhiarelli, Sandra Latini e Lorenzo Filippetti.

