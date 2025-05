Liceo scientifico ‘Galileo Galilei’ di Terni in grande evidenza nelle gare di matematica e fisica. Numerose le soddisfazioni per gli studenti nelle diverse competizioni che li ha visti protagonisti su domande e problemi di logica e di problem solving.

«Nessun’altra scuola della provincia di Terni ha, infatti, così tanti finalisti ai Giochi matematici della Bocconi mentre, ai campionati di fisica, nei primi 10 posti regionali figurano ben quattro studenti», viene specificato. In mostra Edoardo Di Murro (4°H), primo in occasione della gara distrettuale (province di Terni e Viterbo) delle Olimpiadi della matematica promosse dall’Unione matematica italiana: c’è ora la finale nazionale in corso di svolgimento a Cesenatico.

Ai campionati internazionali dei Giochi matematici – organizzati in Italia dal centro Pristem dell’università Bocconi di Milano – sono sei i finalisti che stanno gareggiando nelle varie categorie: si tratta di Francesco Mesiano (classe 1°C), Alessia Fondacci (classe 1°A), Sofia Gelsi (classe 3°C), Simone Chen (classe 2°C), Gioele Petrini (classe 2°G) e Matteo Antonelli (classe 4°H).

Giovedì 15 maggio si svolgerà invece la cerimonia di premiazione per la gara di II livello dei campionati di fisica, organizzati dall’Associazione per l’insegnamento della fisica Ets (Aif). Saranno premiati gli studenti Edoardo Di

Murro, Matteo Antonelli, Giulia Rischia della classe 4°H e Lorenzo Bergonzi della classe 5°H, classificatisi tra i primi 10 a livello regionale. L’evento si svolgerà al liceo scientifico ‘Alessi’ di Perugi, scuola polo per l’Umbria per le gare di fisica.