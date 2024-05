Terni, subbuteo: Arca sfiora l’impresa in Toscana

Grande performance per il ternano Alessandro Arca – gareggia per la società Master Sanremo – nel torneo individuale cadetti di coppa Italia di subbuteo tradizionale, manifestazione con 250 concorrenti andata in atto nel weekend a Castiglione della Pescara (Grosseto). Per lui sei vittorie di fila e finale contro il barese Gabriele Pellicoro, trionfatore con il punteggio di 2-0. Protagonisti anche Francesco Mattiangeli, eliminato negli ottavi di finale dall’ascolano Vagnoni, e Marco Perotti, out al barrage master.

Condividi questo articolo su