Terni, subbuteo: Perotti e le miniature rossoverdi alla coppa Lazio

Appuntamento in terra romana nel weekend per uno dei protagonisti ternani del subbuteo tradizionale, Marco Perotti. Il tesserato Fisct con il club Black Rose Roma sarà di scena alla storica – la prima edizione risale al 1980 – coppa Lazio: le sfide si terranno al centro sportivo in miniatura in zona Balduina e l’organizzazione è in mano alla Federazione italiana sportiva calcio tavolo della sezione del Lazio.

Miniature rossoverdi

Nel ranking fisct Lazio 2023 l’atleta ternano si trova secondo con 273 punti totali su 62 giocatori. Anche per questa competizione Perotti giocherà con le miniature rossoverdi con la maglia classica della Ternana di Viciani degli anni ’70: «Con umiltà, impegno e tanto allenamento stanno arrivando risultati importanti, sto percorrendo – spiega – la strada giusta».